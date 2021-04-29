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Призвавшей снести поклонные кресты активистке продлили арест

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Кировский суд Уфы до 6 июня продлил арест башкирской активистке Рамиле Саитовой, которую обвиняют в призывах к экстремизму, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в ноябре 2020 года она выложила в своем канале на YouTube видеообращение с призывом снести поклонный крест, установленный пять лет назад на месте алтаря сгоревшего в 1934 православного храма в селе Узян. Она объявила, что проведет там народный сход. Позднее в другом видеообращении она призвала демонтировть все поклонные кресты в Башкирии, а крест в Узяне подожгли неизвестные.

Саитову задержали 6 ноября, и с тех пор она находится под стражей. Ей вменяют ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Ее дело расследуют в ФСБ.

Башкирия Уфа Рамиля Саитова Узян Кировский суд

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