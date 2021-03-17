Черноморский флот начал следить за вторым испанским фрегатом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Черноморский флот начал следить за вошедшим в среду в Черное море фрегатом ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что 17 марта в акваторию Черного моря зашел фрегат "Мендес Нуньес" ВМС Испании.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Черное море зашел фрегат ВМС Испании "Кристобаль Колон", Черноморский флот также приступил к слежению за его действиями.

Это уже третий корабль ВМС Испании, который в настоящее время находится в Черном море. 12 марта в регион прибыл фрегат "Кристобаль Колон" во главе Второй постоянной военно-морской группы НАТО. В нее также входят турецкий, румынский и болгарский боевые корабли. В Черном море также находится испанский тральщик в составе четырех кораблей Второй постоянной минно-тральной группы НАТО.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.