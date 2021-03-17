Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:03Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Черноморский флот начал следить за вторым испанским фрегатом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Черноморский флот начал следить за вошедшим в среду в Черное море фрегатом ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что 17 марта в акваторию Черного моря зашел фрегат "Мендес Нуньес" ВМС Испании.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Черное море зашел фрегат ВМС Испании "Кристобаль Колон", Черноморский флот также приступил к слежению за его действиями.

Это уже третий корабль ВМС Испании, который в настоящее время находится в Черном море. 12 марта в регион прибыл фрегат "Кристобаль Колон" во главе Второй постоянной военно-морской группы НАТО. В нее также входят турецкий, румынский и болгарский боевые корабли. В Черном море также находится испанский тральщик в составе четырех кораблей Второй постоянной минно-тральной группы НАТО.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Минобороны РФ ВМФ РФ НАТО Испания Мендес Нуньес

Новости

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей
Дело Михаила Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Минсельхоз отметил неготовность типографий к маркировке молочной продукции

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

В Кремле заверили, что кабмин держит под контролем цены на топливо

Член исполкома Олимпийского комитета задержан в Москве по делу о мошенничестве

Дума приняла закон о лишении свободы за унижение чести ветеранов

Дума приняла закон о лишении свободы за унижение чести ветеранов

В России за сутки выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

Задержанный в Адыгее планировал взрыв в торговом центре

Задержанный в Адыгее планировал взрыв в торговом центре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');