Испанский ракетный фрегат покинул Черное море

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - После пятнадцатидневного пребывания ракетный фрегат ВМС Испании Mеndez Nunez ("Мендес Нуньес") в пятницу, пройдя Босфор, покинул акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

Корабль, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), зашел для пополнения припасов в Стамбул.

В настоящее время испанский фрегат является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2).

В ходе пребывания в Черном море он принял участие в проводимых румынскими ВМС военно-морских учениях Sea Shield 2021. В них были задействованы боевые корабли SNMG-2 из Румынии, Турции и Болгарии, а также находившиеся в Черном море ракетный крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner ВМС США.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.