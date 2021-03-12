Российские военные начали следить за фрегатом ВМС Испании в Черном море

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Черноморский флот начал слежение за фрегатом ВМС Испании, зашедшим в Черное море в пятницу. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что фрегат "Кристобаль Колон" зашел в акваторию Черного моря в 15 часов 12 марта.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.