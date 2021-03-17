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Путин поручил генпрокурору разобраться с переполненными СИЗО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с нарушениями режима в изоляторах из-за их переполнения. Он заявил обо этом на итоговой коллегии надзорного ведомства.

"Продолжают иметь место нарушения режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний. Вот здесь тоже анализ должен быть по субъектам Федерации. Нужно внимательно посмотреть", - сказал президент и поручил ему представить записку на эту тему.

"Может быть, помочь нужно субъектам, может самой системе: и система МВД, и системе содержания в местах лишения свободы. Там проблем достаточно, но есть острые вещи, я вижу, и на них нужно отреагировать соответствующим образом", - сказал Путин.

Владимир Путин Генпрокуратура МВД ФСИН Игорь Краснов

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