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Председатель Мосгорсуда рассказала о снижении числа арестов и разгрузке СИЗО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Количество судебных решений о заключении под стражу уменьшилось, это помогло решить проблему переполненности следственных изоляторов (СИЗО) Москвы, заявила председатель Московского городского суда Ольга Егорова в интервью "Российской газете".

"Тенденции меняются из года в год, все зависит от числа поступивших ходатайств. В сравнении с 2018, 2019 годами число решений о заключении под стражу снизилось. В этом году меня даже поблагодарил начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз за то, что мы разгрузили столичные следственные изоляторы. И теперь они не переполнены", - отметила Егорова.

Председатель Мосгорсуда подчеркнула, что в следственные изоляторы стопроцентно отправляют "тех, кого опасно оставлять на свободе, - обвиняемых в убийствах, грабежах, наркоторговле". Арестов для предпринимателей, по экономическим преступлениям суды стараются избегать, добавила она.

"Если говорить о цифрах, то в 2019 году в районные суды поступило 9 тысяч ходатайств об избрании заключения под стражу, 30 тысяч - о его продлении, 700 ходатайств об избрании домашнего ареста, 4,2 тысячи - о его продлении и всего три материала о залоге", - уточнила Егорова.

По ее словам, непосредственно в Московский городской суд в 2018 году поступило 2,6 тысячи ходатайств о продлении содержания под стражей, более 400 - о продлении домашнего ареста, а в 2019 году было 3,9 тысячи ходатайств о продлении заключения под стражей, более 650 - о продлении домашнего ареста.

Мосгорсуд Ольга Егорова

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