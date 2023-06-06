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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Москалькова выявила переполненные СИЗО в 22 регионах и Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сейчас в 23 регионах есть переполненные следственные изоляторы, сообщила в Совете Федерации уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В 23 субъектах, это достаточно много, есть этот перелимит (в СИЗО - ИФ), о котором вы сейчас говорили", - сказала она сенаторам.

По ее данным, всего в российских следственных изоляторах содержатся 110 тысяч человек, в том числе 10 тысяч женщин и 700 детей.

"Когда мы говорим о том, что за 10 лет уменьшилось количество лиц, находящихся в местах лишения свободы - это так, то в СИЗО количество находящихся под стражей обвиняемых практически не уменьшилось за эти годы, а за последнее время действительно существенные изменения в целом ряде регионов, в том числе в Москве, наблюдается переполнение ряда следственных изоляторов", - отметила Москалькова.

Только в 2023 году она получила 61 обращение от граждан, содержащихся под стражей более полугода, 11 обращений - от находящихся в СИЗО более года, 10 - от содержащихся в следственных изоляторах более полутора лет.

"Мне кажется, можно было бы рассмотреть вопрос о дополнительном, может быть, прокурорском фильтре, прежде чем вносить следователю постановление об избрании меры пресечения в суд", - добавила Москалькова.

Она также напомнила сенаторам о своем предложении законодательно ограничить сроки содержания обвиняемых под стражей на время рассмотрения дела в суде, по аналогии с ограниченными сроками других процессуальных действий во время следствия.

Татьяна Москалькова Совет Федерации
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