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Генпрокурор назвал интернет одним из главных источников идеологии экстремизма

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Интернет стал одним из основных источников распространения экстремистской идеологии - с его использованием совершается половина соответствующих преступлений, заявил на итоговой коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Игорь Краснов.

"Противоправный контент с призывами к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам удален с 52 тысяч интернет-ресурсов, заблокирован доступ к 10 тысячам сайтов", - добавило он.

По его данным, общее число криминальных деяний экстремистского характера в прошлом году выросло почти вдвое.

"Не снижается угроза совершения террористических преступлений, что требует от прокуроров совершенствования мер по обеспечению антитеррористической безопасности особо важных объектов, мест массового пребывания людей", - отметил Краснов.

Генпрокурор одновременно призвал подчиненных "наращивать усилия по противодействию распространению в СМИ негативной фейковой информации, нагнетающей эскалацию, содержащей призывы к насильственным действиям".

Генпрокуратура Игорь Краснов

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