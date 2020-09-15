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В Думу внесен проект о внесудебной блокировке силовиками экстремистских сайтов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым силовые структуры смогут инициировать блокировку любого интернет-ресурса как экстремистского на основании заключения эксперта.

Законопроект (№ 1021899-7) размещен во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты. Пакет документов внесли совместно законодательное собрание Башкирии (Курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин ("Единая Россия").

Инициаторы предлагают дополнить статью 15.1 закона "Об информации", где говорится о ведении Единого реестра запрещенной информации, новой частью 5.1. Согласно ей, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, сможет признать интернет-материал экстремистским на основании заключения эксперта, и в рамках этого решения Роскомнадзор внесет адрес сайта в реестр запрещенной информации. После этого материал будет заблокирован в России.

Сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских материалов.

Интернет-сайты, не являющиеся СМИ, включаются в Единый реестр запрещенной информации только после того, как признаки экстремизма в них усмотрит федеральный суд – на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу.

При этом расследованием фактов распространения материалов с признаками экстремизма занимаются органы внутренних дел и ФСБ (ответственность за публичные призывы к экстремизму предусмотрена статьей 280 УК РФ). Кроме того, действует норма, согласно которой генпрокурор или его заместитель могут инициировать ограничение доступа к отдельным материалам, в которых непосредственно содержится призыв к осуществлению экстремистской деятельности.

Согласно пояснительной записке к новому законопроекту, действующий сейчас порядок неэффективен. Во-первых, пишут авторы, от обнаружения экстремистского ресурса до его блокировки проходит большое количество времени, "что позволяет вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников", а во-вторых, злоумышленники быстро создают "зеркала" своих ресурсов.

Законопроект в апреле получил положительное заключение Комиссии по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и противодействию коррупции Совета законодателей РФ. Тем не менее, правительство РФ законопроект не поддержало на основании того, что он предоставляет силовикам "дискреционные полномочия, не соразмерные степени угроз общественной безопасности, что создает предпосылки к нарушению конституционных прав граждан".

Госдума

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