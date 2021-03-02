Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в РФ контента

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Социальные сети в рамках закона о "самоочищении" от запрещенного в России контента должны будут не позднее 1 февраля каждого года публиковать отчеты о проделанной ими работе, а также разместить на главной странице электронную форму для жалоб пользователей, следует из проектов приказов Роскомнадзора (РКН).

Документы размещены на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 16 марта.

Согласно первому приказу, ежегодный отчет размещается владельцем соцсети на ее главной странице не позднее 1 февраля в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа (текстовый или графический файла формата PDF).

В отчете надо будет указывать результаты мониторинга соцсети на предмет выявления запрещенной в РФ информации: общее количество страниц, на которых она размещалась и была удалена; число страниц, с которых такая информация была удалена соцсетью самостоятельно, без обращения в РКН; число страниц, контент на которых был заблокирован по требованию РКН; количество страниц, по поводу которых соцсеть обратилась в РКН.

Кроме того, в отчете указывается общее количество страниц, на которые поступали жалобы пользователей, сколько из них было заблокировано соцсетью без обращения в РКН, относительно какого количества были направлены вопросы в ведомство, а также количество страниц, по которым соцсеть отказалась ограничивать доступ.

Обращения от пользователей соцсети по поводу обнаруженной ими информации, распространяемой с нарушением закона, можно будет направлять через специальную форму, требования к которой устанавливаются вторым приказом РКН.

Электронная форма на русском языке должна быть размещена на главной странице соцсети. Также у пользователя должна быть возможность обратиться с жалобой прямо со своей личной страницы.

В форме обязательно должны быть поля: ФИО заявителя, его контактные данные, в том числе электронная почта, ссылка на страницу, где он увидел распространяемую с нарушениями информацию, описание этой информации, а также содержание обращения.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать запрещенную информацию. Закон впервые устанавливает в законодательстве термин "социальная сеть". Закон обязывает владельца соцсети модерировать и блокировать запрещенную информацию, точный перечень которой указан в проекте закона. Это, в частности, информация, целью которой является опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

Также владельцы должны будут не допускать распространения информации "в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несанкционированных акциях и фейков.

Закон пока не предусматривает каких-либо санкций за неудаление такой информации самостоятельно. Роскомнадзор уже предложил законодателям ввести административную ответственность за отказ исполнять требования нового закона. Вместе с тем, в настоящее время штраф (от 800 тыс. до 4 млн руб., а за повторное правонарушение - 10% от годового оборота компании) предусмотрен по статье 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса интернете), когда компания не исполняет соответствующее требование Роскомнадзора.