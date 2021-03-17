Сурки проснулись в Ленинградском зоопарке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки Ижорик и Августина, сообщает пресс-служба зверинца в среду.

"Мы слышали шуршание в домике Ижорика и Августины уже давно, с первого потепления, однако звери не спешили выходить, причиной этому стали внезапно наступившие холода. Сейчас сурки появляются регулярно", - отметили в зоопарке.

Самец активно проверяет территорию, самочка более осторожная и далеко от убежища не отходит.