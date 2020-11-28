Тушканчики Московского зоопарка ушли в спячку в холодильнике

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Тушканчики Московского зоопарка уснули на зиму, сообщает пресс-служба зоосада.

"Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещённых в холодильник", - пишет зоопарк в соцсетях.

В сообщении отмечается, что это "совершенно нормально для тушканчика - в холодильнике поддерживается комфортная температура 2-4 градуса, а ящик покрыт поролоном, чтобы зверька ничто не побеспокоило".

Во второй половине лета и в начале осени, когда грызунам полагается набирать вес и готовиться к спячке, большую часть их ежедневного "меню" составляют высокопитательные корма - в частности, зерновая смесь с преобладанием семечек подсолнечника. Благодаря этому к моменту, когда будет пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать 4-4,5 месяца.

Каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. "Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают. Ближе к весне зверьков начинают навещать всё чаще", - сообщают в зоопарке.

Вес больших тушканчиков накануне спячки был равен 400 г. За время зимы они могут потерять около 1/4 своей массы. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6. Но все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и дышит.

В зоопарке уснули и сурки. "К спячке вовсю готовятся медведи, еноты, енотовидная собака Буба, ежи и другие наши обитатели", - говорится в сообщении.