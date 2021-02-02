Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

Сурки в Московском зоопарке продолжили спячку и их не будили

Сурок Фил на торжественной церемонии предсказания погоды Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сурок Фил из Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал еще шесть недель зимы, сообщается на сайте "Клуба сурка".

Традиционная церемония в честь Дня сурка прошла уже в 135-й раз и была организована в режиме онлайн на фоне коронавирусных ограничений: в какой-то момент трансляцию смотрели сразу 15 тысяч человек.

После того, как прогноз был озвучен, один из участников церемонии добавил, что, по мнению Фила, после затяжной зимы наступит "такая прекрасная весна, какую вы еще не видели".

По примете, если сурок увидел свою тень и испугался, весны придется подождать, а если не увидел - холода скоро отступят.

Традиция "узнавать" у сурков, когда наступит весна, стала популярной во многих странах мира. Она получила известность благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.

В Московском зоопарке во вторник сообщили, что столичные сурки 2 февраля проспят и будить их не будут. Это связано с тем, что в США живут лесные сурки, а в России - степные байбаки, для которых характерна более длительная спячка.