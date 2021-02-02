Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

Сурки в Московском зоопарке продолжили спячку и их не будили

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы
Сурок Фил на торжественной церемонии предсказания погоды
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сурок Фил из Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал еще шесть недель зимы, сообщается на сайте "Клуба сурка".

Традиционная церемония в честь Дня сурка прошла уже в 135-й раз и была организована в режиме онлайн на фоне коронавирусных ограничений: в какой-то момент трансляцию смотрели сразу 15 тысяч человек.

После того, как прогноз был озвучен, один из участников церемонии добавил, что, по мнению Фила, после затяжной зимы наступит "такая прекрасная весна, какую вы еще не видели".

По примете, если сурок увидел свою тень и испугался, весны придется подождать, а если не увидел - холода скоро отступят.

Традиция "узнавать" у сурков, когда наступит весна, стала популярной во многих странах мира. Она получила известность благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.

В Московском зоопарке во вторник сообщили, что столичные сурки 2 февраля проспят и будить их не будут. Это связано с тем, что в США живут лесные сурки, а в России - степные байбаки, для которых характерна более длительная спячка.

США

Новости

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ из-за холодов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');