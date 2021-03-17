Памятник Доктору Лизе установили в Подмосковье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Памятник врачу и основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке открыли перед детским реабилитационным центром "Созвездие" в Красногорске, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В церемонии открытия приняли участие глава округа Эльмира Хаймурзина, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, президент международного благотворительного фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

Эскиз монумента был создан в мастерской "Аллеи российской славы".

Врач-реаниматолог Елизавета Глинка стала известна благодаря правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию "Справедливая помощь", которая помогала онкобольным, нуждающимся и бездомным. Неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарной помощью. Погибла в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года.