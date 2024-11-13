Глеб Глинка выиграл суд за права на знак "Доктор Лиза" у "Справедливой помощи"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил иск Глеба Глинки о признании недействительным решения Роспатента, который 17 мая 2024 года оставил охрану товарного знака "Доктор Лиза" (№963842) на имя Международной благотворительной общественной организации (МБОО) "Справедливая помощь Доктора Лизы" (Москва).

"Требования Глинки Глеба Глебовича удовлетворить. Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.05.2024 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку..., как не соответствующее подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации", - говорится на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, знак был зарегистрирован на имя МБОО 1 сентября 2023 года до 5 июля 2032 года по ряду классов МКТУ.

СИП 10 ноября 2021 года признал законным решение Роспатента от 9 августа 2021 года, оставившего охрану другого знака "Доктор Лиза" (№709206) на имя проживающего в США Константина Глинки (сын Елизаветы Глинки). Суд тогда отклонил заявление МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы", подавшей иск. 28 марта 2022 года президиум СИПа оставил это решение в силе.

МБОО просило признать недействительной охрану знака в отношении 35-го (поиск поручителей), 36-го (организация сбора денег и подписей), 41-го (воспитание), 43-го (дома для престарелых), 44-го (больницы) классов МКТУ.

Президиум СИПа 6 апреля 2022 года оставил в силе отказ родственникам Елизаветы Глинки (мужу Глебу и сыну Константину, законным наследникам) и благотворительному фонду "Доктор Лиза" в иске к МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" о защите прав на другой товарный знак "Доктор Лиза" (№709206).

Как следует из материалов дела, Константин Глинка являлся правообладателем оспариваемого товарного знака с 19 апреля 2019 года в отношении товаров и услуг 11-го классов МКТУ. Товарный знак представляет собой обозначение "Доктор Лиза", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак является псевдонимом.

Родственники заявляли, что МБОО, являющаяся некоммерческой организацией, использует в своем наименовании оспариваемый товарный знак, а также имя, псевдоним и изображения Е.Глинки без их согласия.

Однако в конце апреля 2023 года Роспатент удовлетворил возражение МБОО и признал недействительной охрану знака на имя Константина Глинки.

Фонд "Доктор Лиза" зарегистрирован 15 марта 2018 года с наименованием "Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза"" и использует имя и псевдоним Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" с согласия ее наследников.

В 2007 году Елизавета Глинка стала исполнительными директором общественной организации "Справедливая помощь" (до переименования - Международная общественная организация "Центр "Христианское согласие"), основанной в 2003 году, и занимала эту должность до момента смерти в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Деятельность организации направлена на обеспечение материальной и медицинской помощи умирающим больным, бездомным, малообеспеченным больным, инвалидам, жертвам бедствий.

МБОО отмечало, что 24 апреля 2017 года было проведено общее собрание организации, на котором с согласия и по инициативе мужа погибшей Глеба было единогласно решено увековечить ее память в наименовании этой некоммерческой организации путем добавления в него псевдонима покойной - МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы". Оно было внесено в новую редакцию устава и впоследствии зарегистрировано Министерством юстиции с внесением 18 мая 2017 года соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

В мае 2017 года, после гибели Глинки, МБОО изменил наименование, включив в него имя и псевдоним Глинки - "Доктор Лиза", в связи с чем организация ответчика стала называться "Справедливая помощь Доктора Лизы". МБОО ведет свою деятельность с использованием сайтов с доменными именами doctorliza.ru и doctorlizahelp.ru.

С марта 2014 года МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" оказывает помощь в организации лечения в России тяжелобольных и раненых детей, оказавшихся в зоне боевых действий на юго-востоке Украины (Программа "Помощь тяжелобольным и раненым детям"), ведет работу с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, бездомными и паллиативными больными (Программа "Справедливая помощь").