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Полиция приехала в монастырь, где до ареста жил схиигумен Сергий

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, в частности - представители миграционной службы, приехали в четверг в Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область) для проверки документов у проживающих в обители, сообщил "Интерфаксу" адвокат бывшего духовника монастыря, экс-схиигумена Сергия (Романова) Павел Бабиков.

"Документы снова хотят проверять у монахинь и тех, кто проживает на территории монастыря. Цель, наверное, - установить личности", - сказал Бабиков, добавив, что документы проверялись у насельников все прошлое лето.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября того же года. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года суд в Москве арестовал экс-схиигумена Сергия. Его обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в самоуправстве.

В конце февраля - начале марта на территории монастыря и в скитах в Алапаевском районе Свердловской области, по данным источников "Интерфакса", правоохранительные органы разыскивали келейника Сергия Силуана по делу о тройном убийстве, совершенном много лет назад. По данным СМИ, за сведения о его местонахождении МВД готово заплатить 1 млн рублей.

Среднеуральский женский монастырь Свердловская область

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