Полиция предложила миллион за данные о разыскиваемом на Урале келейнике

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - МВД Свердловской области готово заплатить 1 млн рублей за информацию, которая поможет найти келейника бывшего схиигумена Сергия - Силуана (Осипова), которого разыскивают по подозрению в причастности к тройному убийству.

Его фотография появилась в разделе "Розыск" на сайте региональная управления МВД, полиция готова заплатить вознаграждение за помощь в розыске всех разыскиваемых.

Под фото келейника указано, что его знают под фамилией Осипов, Кузнецов и Храмов, что он был дважды судим и что ему вменяют убийство, разбой и незаконный оборот оружия. Полицию интересует, где он скрывается.

Опальный Сергий Романов, отлученный от церкви после конфликта с епархией из-за коронавируса, был задержан и арестован в конце декабря 2020 года. До этого он с середины июня находился со своими сторонниками в Среднеуральском женском монастыре.

В ночь на 26 февраля в монастырь пришли силовики с новым рейдом. Сообщалось, что они разыскивали келейника Сергия - Силуана. Затем источник "Интерфакса" сообщил, что после ареста Сергия Силуан стал фактическим лидером остающейся в монастыре секты. Он добавил, что полиция его ищет по делу об убийстве трех рыночных торговцев в Екатеринбурге в 1999 году.