Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

В Среднеуральском монастыре искали обвиняемого в тройном убийстве

В Среднеуральском монастыре искали обвиняемого в тройном убийстве
Среднеуральский монастырь после штурма полицией
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Последние обыски в Среднеуральском монастыре были связаны с розыском ближайшего помощника бывшего схиигумена Сергия Романова - монаха Силуана по прозвищу "Рыжий", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После ареста Романова в декабре прошлого года главарем секты царебожников в Среднеуральском монастыре был именно монах Силуан (Осипов). При этом установлено, что Осипов вовсе не Осипов, а дважды судимый, находящийся в розыске за тройное убийство Храмов Андрей Владимирович, 1974 года рождения", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в 1999 году Храмов, только что отсидев срок за разбой, решил с двумя подельниками ограбить в Екатеринбурге трех таджиков, торговавших на рынке.

"Вооружившись пистолетами и представившись сотрудниками уголовного розыска, будущий монах со товарищи проникли в квартиру жертв и под угрозой убийства начали вымогать деньги, после чего открыли огонь, раненных жертв связали, заткнули им рты и убили выстрелами в голову", - сказал источник.

После тройного убийства, продолжил он, Храмов бросается в бега и едет в Москву. Там его ловят на краже, судят и на короткий срок отправляют в тюрьму.

После отсидки "Рыжий" перебирается в Северную Осетию, где меняет паспорт на фамилию Кузнецов, а потом, уже оказавшись на Камчатке, снова меняет документы и становится Осиповым, под этой фамилией живет добрый десяток лет и в 2016 году прибывает в Среднеуральский монастырь, где его под свое крыло берет Романов и делает монахом Силуаном, рассказал источник агентства.

"Со временем "Рыжий" становится голосом главы секты. Именно он, по мнению многих, является автором текстов нашумевших "видеопроповедей", которые Романов с ошибками читал по бумажке на камеру", - отметил собеседник агентства.

О рейде силовиков, которые пришли в ночь на 26 февраля в Среднеуральский женский монастырь, стало известно от очевидцев и от адвокатов бывшего духовника обители, арестованного Николая Романова (Сергия). Сообщалось, что из монастыря увели несколько мужчин, в кельях и других помещениях прошли обыски.

Очевидцы говорили, что силовики искали отца Силуана - келейника бывшего схимонаха Сергия. Затем источник "Интерфакса" сказал, что ищут подозреваемого в причастности к убийству, совершенному двадцать лет назад.

В Екатеринбургской епархии, МВД, ФСБ, СКР и Росгвардии происходящее не комментировали.

Бывший схимонах Сергий был задержан в ходе предыдущего рейда в ночь на 29 декабря, сейчас он находится в СИЗО в Москве.

"Сам Романов имеет богатое криминальное прошлое (разбойное нападение с убийством, воровство и ДТП со смертельным исходом), его пресс-секретарь Всеволод Могучев имеет судимость за мошенничество, другой идеолог этой секты Эдуард Ходос в советское время сидел по ряду статей экономического характера, в том числе за спекуляцию. Теперь вот еще один рецидивист оказался", - напомнил "Интерфаксу" религиовед, руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.

Сергий Романов Силуан Москва Екатеринбург Среднеуральский монастырь Всеволод Могучев Андрей Храмов

Новости по теме

Новости

Дегтярев обсудил с Сечиным проблему обеспечения хабаровчан бензином

Разрешения на полеты дронов в Подмосковье будут выдавать через портал госуслуг

Спасенная в Нижнем Новгороде женщина оказалась единственной под завалами

Спасенная в Нижнем Новгороде женщина оказалась единственной под завалами

Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального

Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального

Новый Координационный центр правительства возглавил вице-премьер Чернышенко

Сменился владелец издания Sports.ru

В Нижнем Новгороде из-под завалов извлекли живую женщину

Две из трех предполагаемых трещин на МКС оказались царапинами

Две из трех предполагаемых трещин на МКС оказались царапинами

"Газпром" с 1 марта возвращает всех сотрудников на рабочие места

"Газпром" с 1 марта возвращает всех сотрудников на рабочие места

Андрей Борисенко покинул отряд космонавтов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');