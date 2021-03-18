Компания Свиблова договорилась о покупке контроля в Trans-Siberian Gold

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Компания Horvik, бенефициаром которой является новый владелец Highland Gold Владислав Свиблов, договорилась о приобретении 51,2% Trans-Siberian Gold (TSG) у группы фондов UFG и ее партнеров, говорится в сообщении Horvik на LSE.

Параметры сделки - 1,18 фунта за акцию - оценивают всю TSG в 108,4 млн фунтов стерлингов. Это соответствует премии в размере 18% к цене закрытия 17 марта и 34% - к цене 4 марта (на следующий день компания Свиблова впервые контактировала с независимыми директорами TSG на предмет потенциальной сделки), сказано в сообщении.

За 51,2% Trans-Siberian, по подсчетам, структуры Свиблова заплатят 52,6 млн фунтов стерлингов (почти $74 млн) денежными средствами.

Сделка пройдет в два этапа: сначала Horvik купит 24,7% акций TSG пропорционально у продающих акционеров, остальное - после одобрения ФАС России.

После этого Horvik планирует выставить оферту другим акционерам Trans-Siberian по той же цене - 1,18 фунта за акцию. Независимые члены совета директоров TSG рекомендуют акционерам принять оферту.

Если в результате компания Свиблова соберет 75% акций или более, она планирует инициировать делистинг Trans-Siberian с площадки AIM Лондонской биржи.

Финансирование для сделки, как ожидается, предоставит банк ВТБ, финансовым консультантом Horvik выступает "ВТБ Капитал". Совместный корпоративный брокер и финансовый консультант TSG - Canaccord Genuity.

Trans-Siberian Gold разрабатывает Асачинское золоторудное месторождение в Камчатском крае, входит в топ-25 российских золотодобытчиков. UFG вместе со связанными структурами и частными лицами контролирует порядка 55%.