Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 196 160+499 125

Компания Свиблова договорилась о покупке контроля в Trans-Siberian Gold

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Компания Horvik, бенефициаром которой является новый владелец Highland Gold Владислав Свиблов, договорилась о приобретении 51,2% Trans-Siberian Gold (TSG) у группы фондов UFG и ее партнеров, говорится в сообщении Horvik на LSE.

Параметры сделки - 1,18 фунта за акцию - оценивают всю TSG в 108,4 млн фунтов стерлингов. Это соответствует премии в размере 18% к цене закрытия 17 марта и 34% - к цене 4 марта (на следующий день компания Свиблова впервые контактировала с независимыми директорами TSG на предмет потенциальной сделки), сказано в сообщении.

За 51,2% Trans-Siberian, по подсчетам, структуры Свиблова заплатят 52,6 млн фунтов стерлингов (почти $74 млн) денежными средствами.

Сделка пройдет в два этапа: сначала Horvik купит 24,7% акций TSG пропорционально у продающих акционеров, остальное - после одобрения ФАС России.

После этого Horvik планирует выставить оферту другим акционерам Trans-Siberian по той же цене - 1,18 фунта за акцию. Независимые члены совета директоров TSG рекомендуют акционерам принять оферту.

Если в результате компания Свиблова соберет 75% акций или более, она планирует инициировать делистинг Trans-Siberian с площадки AIM Лондонской биржи.

Финансирование для сделки, как ожидается, предоставит банк ВТБ, финансовым консультантом Horvik выступает "ВТБ Капитал". Совместный корпоративный брокер и финансовый консультант TSG - Canaccord Genuity.

Trans-Siberian Gold разрабатывает Асачинское золоторудное месторождение в Камчатском крае, входит в топ-25 российских золотодобытчиков. UFG вместе со связанными структурами и частными лицами контролирует порядка 55%.

Horvik Владислав Свиблов Trans-Siberian Gold UFG ФАС ВТБ ВТБ Капитал

Новости по теме

Новости

В Госдуме заявили, что РФ учла неудачу с Telegram и теперь сможет заблокировать Twitter

Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

Источник сообщил, что Памфилову назначат в ЦИК на новый срок

Источник сообщил, что Памфилову назначат в ЦИК на новый срок

Что случилось этой ночью: четверг, 18 марта

Посла РФ в США пригласили в Москву для консультаций

Падение рынка акций РФ стало рекордным за 3 месяца из-за санкционных рисков

Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье

Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');