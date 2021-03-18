В Петербурге наводнения стали случаться в два раза чаще

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - За 300 лет в Петербурге увеличилась частота наводнений, сначала они случались раз в год, теперь - больше двух раз в год, сообщила начальник управления экологии и системы предупреждения наводнений Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга Минстроя России Роза Михайленко.

"За последние 40 лет произошло 64 наводнения. После строительства дамбы за 10 лет 26 наводнений уже было предотвращено", - сказала она.

По ее словам, комплекс защитных сооружений также борется и с нефтяными, химическими загрязнениями с помощью управления потоками.

"С 16 апреля по август мы не проводим никаких работ на дамбе, так как птицы используют ее как миграционную стоянку. Это полярная крачка, которая летит из Арктики в Антарктику, наблюдали также 28 семей мородунки, травников", - отметила начальник управления.

Первый замруководителя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Михаил Страхов добавил, что на водных объектах города за последние три года стали собирать в 3,5 раза больше донных отложений и в 1,7 раза больше мусора с водных поверхностей.

"Все сточные годы Ленинграда до 1978 года поступали в Неву без очистки. Сейчас степень очистки составляет 99,5%. В связи с глобальным изменением климата увеличивается количество сине-зеленых водорослей. Нашей задачей остается оперативное реагирование на эти изменения", - сказал он.

По его словам, в 2021 году начались большие работы по экологическому обследованию водоемов Царского Села. "Мы завершим его к концу года. Мы планируем понять, сколько воды необходимо системе, какие источники питания могут быть задействованы. Специалисты также измерят слой донных отложений", - отметил Страхов.