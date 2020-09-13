В Петербурге закрыли дамбу в ожидании шторма

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге ожидают шторм; из-за угрозы поднятия воды в Неве до критических отметок закрыты затворы комплекса защитных сооружений от наводнений, сообщается на сайте КЗС в воскресенье.

Дамбу закрыли в 04:30. Кроме того, приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Согласно метеопрогнозу, в воскресенье в городе ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с.

Как сообщалось, шторм был в Петербурге и в минувший четверг. Он повалил почти полтысячи деревьев, пострадали два человека.