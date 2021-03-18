Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Президент США Джо Байден Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, делая жесткие высказывания о России в интервью ABC News, мог неверно расслышать некоторые вопросы, однако он явно хотел произвести впечатление на американцев, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

На встрече с членами Палаты молодых законодателей при СФ сенатор отметил, что Байден во время интервью, прежде всего, думал об американских зрителях. И в лучшем случае во вторую очередь думал о России и российско-американских отношениях. "Это было фактически первое его публичное интервью, и я уверен, что он был сосредоточен именно на том, чтобы произвести впечатление", - сказал Косачев на встрече с членами Палаты молодых законодателей при СФ.

"Более того, с учётом его (Байдена - ИФ) возраста, я могу допустить, что в каких-то случаях он мог и не расслышать вопрос до конца и просто кивнуть журналисту. Я, во всяком случае, хотел бы верить в это, потому что, если принять за данность то, что он это всё делал осознанно, продуманно и с пониманием всех последствий для российско-американских отношений, тогда просто чума, просто беда", - считает вице-спикер.

По его словам, такого рода заявления разбивают в пух и прах всё то, что сохраняется в отношениях двух стран. "Если американцы сейчас не найдут возможности как-то отозвать слова Байдена, как-то их объяснить, интерпретировать, извиниться, если они этого не сделают - а я подозреваю, что они этого не сделают, - то всё, это водораздел. И все надежды на то, что что-то будет по-другому, можно смело списывать в утиль", - сказал Косачев.