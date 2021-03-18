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Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал
Президент США Джо Байден
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, делая жесткие высказывания о России в интервью ABC News, мог неверно расслышать некоторые вопросы, однако он явно хотел произвести впечатление на американцев, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

На встрече с членами Палаты молодых законодателей при СФ сенатор отметил, что Байден во время интервью, прежде всего, думал об американских зрителях. И в лучшем случае во вторую очередь думал о России и российско-американских отношениях. "Это было фактически первое его публичное интервью, и я уверен, что он был сосредоточен именно на том, чтобы произвести впечатление", - сказал Косачев на встрече с членами Палаты молодых законодателей при СФ.

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"Более того, с учётом его (Байдена - ИФ) возраста, я могу допустить, что в каких-то случаях он мог и не расслышать вопрос до конца и просто кивнуть журналисту. Я, во всяком случае, хотел бы верить в это, потому что, если принять за данность то, что он это всё делал осознанно, продуманно и с пониманием всех последствий для российско-американских отношений, тогда просто чума, просто беда", - считает вице-спикер.

По его словам, такого рода заявления разбивают в пух и прах всё то, что сохраняется в отношениях двух стран. "Если американцы сейчас не найдут возможности как-то отозвать слова Байдена, как-то их объяснить, интерпретировать, извиниться, если они этого не сделают - а я подозреваю, что они этого не сделают, - то всё, это водораздел. И все надежды на то, что что-то будет по-другому, можно смело списывать в утиль", - сказал Косачев.

США Константин Косачев Джо Байден

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