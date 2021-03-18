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Косачев заявил, что вызов посла РФ из Вашингтона - не крайняя мера

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Приглашение посла РФ из Вашингтона для консультаций будет не последним шагом Москвы, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны за неприемлемые слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине, полагает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Президент Байден во вчерашнем телеинтервью с самоуверенностью, достойной куда как лучшего применения, утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России убийцей. Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль", - написал Косачев в своем фейсбуке.

Сенатор убежден, что приглашение посла в Москву на консультации - адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. "Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", - считает он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Совфед Совет Федерации Константин Косачев США Анатолий Антонов

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