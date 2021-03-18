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Песков не ответил на вопрос о возможности разрыва дипотношений с США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев ответ на вопрос, готова ли Москва рассмотреть вопрос о разрыве дипотношений с США.

"Мне в настоящий момент нечего добавить по этой теме. Я вам сказал, из чего мы будем теперь исходить", - сказал Песков на вопрос, рассматривает ли Москва возможность разрыва дипотношений США.

Отвечая на другой вопрос, Песков назвал высказывания президента США Джо Байдена о Путине "очень плохими". "Он (Байден) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. Дальше будем исходить именно из этого", - отметил пресс-секретарь президента.

Таким образом он прокомментировал утвердительный ответ Байдена на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что отзыв посла РФ из США для консультаций был единственно возможной реакцией на слова президента Джо Байдена о России, подобные меры - очень сильные, за ними - только разрыв дипотношений.

"Я хотел бы верить в то, что американцы поймут, что это уже какой-то водораздел, красная черта, и за ней - разрыв отношений, де-факто или де-юре - это другой вопрос, и абсолютная конфронтация по всем параметрам, где мало никому не покажется", - сказал сенатор.

США Джо Байден Дмитрий Песков

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