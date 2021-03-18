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Песков назвал слова Байдена о Путине "очень плохими высказываниями"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" заявление президента США Джо Байдена в отношении своего российского коллеги Владимира Путина в интервью ABC News.

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В ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова спросили, как в Кремле восприняли это интервью, в котором Байден "сделал ряд высказываний" в отношении президента РФ. Также был задан вопрос, "не оскорбили ли лично Путина" эти "высказывания".

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - сказал Песков.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена. "Не могу вам точно сказать", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден

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