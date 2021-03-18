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Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика

Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считал политические взгляды президента США Джо Байдена более грамотными и трезвыми.

"Режимы в Америке меняются, но ни один из ее руководителей не отступает от роли мирового шерифа. Новый лидер США Джо Байден накануне в своем интервью высказался негативно о России и, в частности, о президенте РФ Владимире Путине. Честно говоря, я представлял себе Байдена более грамотным политиком" - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

"Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся", - добавил глава Чечни.

Таким образом он прокомментировал утвердительный ответ Байдена на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание Байдена, заявил, что в прошлом политик "производил адекватное впечатление" (Медведев лично знаком с Байденом), но "время его не пощадило". Сам Путин в ответ на слова американского лидера пожелал тому здоровья и отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

Рамзан Кадыров Чечня Джо Байден США Владимир Путин

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