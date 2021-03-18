Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Медведев заявил, что Байден в прошлом казался адекватным человеком

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, знакомый лично с новым президентом США Джо Байденом, прокомментировал его высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина цитатой Зигмунда Фрейда.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев вспомнил, что с нынешним президентом США встречался на разных международных мероприятиях.

"Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего", - сказал Медведев.

"Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - заметил он.

Медведев встречался с Байденом в период пребывания на посту президента РФ. Байден в то время был вице-президентом у Барака Обамы.

Ранее в марте Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". Путин, комментируя это заявление, пожелал американскому лидеру здоровья и отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

Дмитрий Медведев Джо Байден США Владимир Путин

Новости по теме

Новости

На дне Азовского моря пробурят скважины для водоснабжения Крыма

На дне Азовского моря пробурят скважины для водоснабжения Крыма

Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика

Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях

Лидеры думских фракций раскритиковали риторику Байдена. Обобщение

Лидеры думских фракций раскритиковали риторику Байдена. Обобщение

Осужденный экс-глава Удмуртии выйдет из колонии по состоянию здоровья

Осужденный экс-глава Удмуртии выйдет из колонии по состоянию здоровья

Кире Ярмыш и Марии Алехиной продлили домашний арест

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья

Путин в ответ на слова Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья
Экономический кризис

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Суд отменил штраф инвалиду по слуху за участие в протестах в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');