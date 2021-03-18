Медведев заявил, что Байден в прошлом казался адекватным человеком

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, знакомый лично с новым президентом США Джо Байденом, прокомментировал его высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина цитатой Зигмунда Фрейда.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев вспомнил, что с нынешним президентом США встречался на разных международных мероприятиях.

"Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего", - сказал Медведев.

"Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - заметил он.

Медведев встречался с Байденом в период пребывания на посту президента РФ. Байден в то время был вице-президентом у Барака Обамы.

Ранее в марте Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". Путин, комментируя это заявление, пожелал американскому лидеру здоровья и отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.