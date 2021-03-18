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Аксенов уверен, что турсезон-2021 пройдет в Крыму "без приключений"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Курортный сезон в Крыму в текущем году состоится, хотя проблемы с водой в засушливом регионе пока есть, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Курортный сезон, понятно, должен пройти без осложнений - надеемся. Единственное - ситуация с водоснабжением, которая произошла из-за погодных условий... Тем не менее, мы уверены, что с помощью правительства Российской Федерации и с вашей помощью ситуация будет преодолена. Не сомневаемся, что курортный сезон у нас пройдет без приключений", - сказал Аксенов в ходе видеомоста с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

В РоссииГлава Крыма допустил "неприятные графики" подачи воды в турсезонЧитать подробнее

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках - водопадах и реках, - то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Кабинет министров планирует добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Сергей Аксенов Крым Владимир Путин

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