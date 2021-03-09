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Глава Крыма допустил "неприятные графики" подачи воды в турсезон

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти Крыма, где третий год наблюдается маловодье, не рассчитывают на сильные осадки нынешним летом, просят курортные регионы подготовить к началу следующей недели доклады по работе в предстоящий туристический сезон, исходя из худшей ситуации с водой.

"До следующего штаба определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем: разбор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации. Возможно, график будет достаточно неприятный, тем не менее, он должен позволить нам провести курортный сезон, продержаться, дать людям заработать", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании штаба по водообеспечению полуострова во вторник в Симферополе.

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По его словам, ситуацию не смогут исправить даже обильные осадки. "Осадки, если и будут, то вода с учетом засухи, которая была, уйдет в почву, соответственно, мы не получим (ее - ИФ) в водохранилищах. Пользуемся тем, что у нас есть в наличии на сегодняшний день, от этого отталкиваемся", - добавил он.

Аксенов также попросил глав курортных территорий подробно информировать жителей о проделанной работе.

В то же время глава Крыма опроверг информацию о подаче воды отелям и санаториям Ялты сверх графика, установленного для жителей курорта. "По отдельному графику ни один санаторий воду не получает, никто ни с кем ни о чем отдельно не договаривался", - подчеркнул Аксенов.

Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

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Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31-м окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дописточниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Сергей Аксенов Крым

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