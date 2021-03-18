Доставленных из Среднеуральского монастыря людей начали отпускать

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доставленных в отдел полиции в Верхней Пышме из Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) отпустили.

На некоторых из них полицейские составили протоколы за отсутствие регистрации, сообщил "Интерфаксу" адвокат Константин Стихин, уточнив, что среди них были и монахини.

По данным адвоката, за отсутствие регистрации будут выписаны небольшие штрафы.

В четверг, 18 марта, в Среднеуральский женский монастырь приехали сотрудники полиции с целью проверки документов у монахинь и других проживающих там граждан.

Адвокат бывшего духовника монастыря Сергия Павел Бабиков сообщил агентству, что из обители увезли в отдел полиции в Верхней Пышме более 20 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области воздержались от комментариев по этому поводу.