Доставленных из Среднеуральского монастыря людей начали отпускать
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доставленных в отдел полиции в Верхней Пышме из Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) отпустили.
На некоторых из них полицейские составили протоколы за отсутствие регистрации, сообщил "Интерфаксу" адвокат Константин Стихин, уточнив, что среди них были и монахини.
По данным адвоката, за отсутствие регистрации будут выписаны небольшие штрафы.
В четверг, 18 марта, в Среднеуральский женский монастырь приехали сотрудники полиции с целью проверки документов у монахинь и других проживающих там граждан.
Адвокат бывшего духовника монастыря Сергия Павел Бабиков сообщил агентству, что из обители увезли в отдел полиции в Верхней Пышме более 20 человек.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области воздержались от комментариев по этому поводу.
Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.
29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Сергия. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).
25 февраля Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей Сергия еще на три месяца - до 28 мая. Защита обжаловала продление его ареста.