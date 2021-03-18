Полицейские вывезли из Среднеуральского монастыря больше 20 человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Полицейские и сотрудники миграционной службы завершили работу в Среднеуральском женском монастыре, и доставили в отдел полиции в Верхней Пышме 21 человека, сообщил адвокат Константин Стихин, который представляет интересы насельников обители.

"Там и послушницы, и послушники, и просто рабочие, и монахини", - сказал он и добавил, что не знает, что им вменяют. Протоколы на задержанных еще не были составлены.

Ранее адвокат бывшего духовника монастыря, бывшего схиигумена Сергия (Романова) Павел Бабиков сказал, что из обители в полицию вывезли 15 человек для дальнейшего разбирательства. По его сведениям, им могут вменить нарушение паспортного режима.

"(В полиции - ИФ) будут уже разбираться, смотреть, проживали или не проживали, что они там делали, есть ли регистрация", - добавил он.

В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области воздержались от комментариев.

Полицейские приехали в монастырь в четверг утром. По словам Бабикова, они проверяли документы у насельников. Секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) сказал "Интерфаксу", что полиция прибыла на территорию обители "не по инициативе" Екатеринбургской епархии.

Предыдущий рейд прошел в обители 26 февраля. Сообщалось, что тогда полицейские искали келейника Сергия - Силуана, который до пострига несколько раз менял фамилию и которого разыскивают за тройное убийство.

Еще один рейд прошел в монастыре в ночь на 29 декабря, и тогда был задержан Сергий. Сейчас бывший схиигумен находится в Москве под арестом.

Летом 2020 года схиигумена лишили сана, в сентябре - отлучили от церкви. Он контролировал Среднеуральский монастырь с середины июня, нанял казаков для его охраны и отказывался покидать обитель.