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Российский МИД начал готовить телефонный разговор Путина и Байдена

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - МИД России начал проработку контакта президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД приступил к исполнению поручения президента", - сообщила она журналистам.

Ранее Путин заявил, что вечером даст поручение МИД начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта.

Российский лидер заявил, что не хочет заочно "пикироваться" с Джо Байденом, и предложил ему пообщаться онлайн.

"Что бы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения. И вот о чем я сейчас подумал: "В прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Владимир Путин Джо Байден

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