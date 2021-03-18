Путин предложил Байдену поговорить по телефону 19 или 22 марта

Президент РФ Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в четверг вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник (провести разговор - ИФ). Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Я прямо сейчас после нашего разговора дам соответствующее поручение МИД", - добавил президент РФ.

"Что бы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения. И вот о чем я сейчас подумал: "В прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена, я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", - сказал Путин.

Путин также перечислил темы, которые могли бы обсудить лидеры двух стран. "Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много перечислять не буду. И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией", - сказал президент РФ.

Он отметил, что "в США ситуация непростая, они далеки еще от решения этих вопросов, у нас движение более уверенное вперед, нам есть, о чем поговорить, чем поделиться".

На вопрос после таких формулировок Байдена в его адрес, готов ли президент РФ продолжать с ним работу, Путин ответил: "Я уже сказал, что (...) когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло, на самом деле мы смотримся в зеркало".

Ранее в четверг Путин заявил, что Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами, но на своих условиях, и Вашингтону придется с этим считаться.