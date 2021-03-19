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Байден заявил о намерении поговорить с Путиным "в определенный момент"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что побеседует с президентом России Владимиром Путиным.

"Я уверен, в определенный момент мы поговорим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предложении российского президента поговорить в прямом эфире.

Bloomberg сообщил со ссылкой на слова советника американского президента Карин Жан-Пьер, что Байден готов провести встречу с Путиным, когда для этого будет подходящий момент.

Накануне в Белом доме заявили, что пока не могут сказать, готов ли Байден на днях провести разговор с президентом Путиным. Там отметили, что Байден уже провел один телефонный разговор с Путиным, и есть мировые лидеры, с которыми президент США еще не общался.

Позже в четверг Байден в ходе выступления, посвященного теме вакцинации от COVID-19, проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с Путиным. Этот вопрос выкрикнул один из журналистов в конце выступления президента. Байден, к тому моменту уже отошедший от микрофона, никак не отреагировал на вопрос и покинул помещение.

Накануне президент России заявил, что даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, либо в понедельник. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила журналистам, что внешнеполитическое ведомство приступило к исполнению этого поручения.

Джо Байден Владимир Путин

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