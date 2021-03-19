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Четверть пунктов вакцинации в Петербурге осталась без "Спутника V"

Новую партию препарата город ждет на выходных

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Около четверти пунктов вакцинации в Петербурге закрылись из-за отсутствия "Спутника V", но записаться на прививку еще можно в другие, а без записи вакцинироваться в торговых центрах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по здравоохранению в пятницу.

"Более 30 пунктов не работают. Остаток вакцины в поликлиниках на вчерашний день - около 29 тысяч доз. Поставка ожидается в ближайшие выходные. (В работающие пункты - ИФ) свободные номерки в наличии есть даже на следующую неделю, прийти и привиться в ТЦ также можно. Поэтому говорить о недоступности вакцинации вряд ли можно", - сказал собеседник.

По данным Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, сейчас в Петербурге ежедневно первым компонентом вакцины прививаются около 4 тысяч человек, в феврале каждый день первично прививали около 8,5-9,5 тысяч человек.

В комитете по здравоохранению заверяют, что активность жителей снизилась еще до проблем с вакциной, но признают, что отчасти снижение объемов вакцинации связано и с приостановкой работы пунктов.

Ранее в комитете разъясняли, что жители могут перезаписаться на прививку от коронавируса в пункты, где вакцина еще есть.

В Петербурге работают около 130 пунктов вакцинации, несколько - в торговых центрах.

Хроника коронавируса. Март.

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