Ассоциация школ политических исследований СЕ оспорила признание ее нежелательной в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Французская неправительственная организация "Ассоциация школ политических исследований Совета Европы" просит московский суд признать незаконным решение о признании ее нежелательной в РФ.

"Ассоциация школ политических исследований Совета Европы обратилась в Тверской суд Москвы с исковым заявлением, в котором требует признать незаконным решение Генпрокуратуры о признании организации нежелательной на территории России", - сообщил "Интерфаксу" глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

По его словам, из-за признания Ассоциации школ политических исследований при СЕ нежелательной в России был заблокирован сайт организации, а Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать ее аккаунт.

Он напомнил, что Генпрокуратура РФ признала деятельность НПО незаконной 22 декабря 2020 года, а через три дня Минюст принял распоряжение, которым внес ее в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. В тот же день распоряжение было опубликовано.

Однако, по словам собеседника агентства, ни копию решения Генпрокуратуры, ни копию распоряжения Минюста Ассоциации школ политических исследований Совета Европы не предоставили.

Коротеев считает, что российские власти, признав НПО нежелательной, нарушили статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода собраний и объединений), поскольку практика ЕСПЧ "устоялась таким образом, что запрет на деятельность той или иной организации допустим лишь если она призывает к насилию или дискриминации".

Генпрокуратура РФ в минувшем декабре признала нежелательной на территории России деятельность французской неправительственной организации "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы". По мнению прокуроров, деятельность Ассоциации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" стала 31-й иностранной НПО, чья деятельность признана нежелательной в России.

Первая Школа политических исследований была создана в Москве в 1992 году. С тех пор по той же модели были созданы еще 20 школ. В настоящий момент они составляют единую сеть, охватывающую всю Восточную и Юго-Восточную Европу, Кавказ и некоторые страны Южного Средиземноморья.