Французская НПО признана нежелательной в России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность французской неправительственной организации "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы".

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в надзорном ведомстве, решение в отношении организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe было принято "по результатам изучения поступивших материалов".

Установлено, что деятельность "Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", говорится в сообщении.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования", - сказали в Генпрокуратуре.

"Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" станет 31-й иностранной НПО, чья деятельность признана нежелательной в России.

Как сообщается на сайте НПО, ее целью является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой".

Первая Школа политических исследований была создана в Москве в 1992 году. С тех пор по той же модели были созданы еще 20 школ. В настоящий момент они составляют единую сеть, охватывающую всю Восточную и Юго-Восточную Европу, Кавказ и некоторые страны Южного Средиземноморья.