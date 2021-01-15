Генсек Совета Европы потребовала от Москвы разъяснений по ситуации с французской НПО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич в письме главе Минюста Константину Чуйченко назвала неприемлемым решение российских властей признать нежелательной на территории России деятельность французской неправительственной организации (НПО) "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы".

Пейчинович-Бурич напомнила, что Россия является участницей Совета Европы и заседает во всех его управляющих органах.

"Поэтому мы считаем неприемлемым тот факт, что НПО, связанная с Советом Европы, объединяющая школы, которые организуют мероприятия в значительной степени финансируемые нашей организацией, объявляется "нежелательной" в России, и что российские граждане вместо того, чтобы пользоваться плодами ее деятельности, подвергаются риску уголовных преследований", - говорится в письме, которое распространила пресс-служба СЕ.

"С учетом серьезных последствий такого развития событий для Совета Европы я была бы крайне признательна получить разъяснения, обстоятельства которых побудили принять такое решение", - сказала генсек СЕ.

"Я проинформировала о таком развитии событий Комитет министров Совета Европы, и делегации многих стран разделили мою озабоченность", - отметила она.

23 декабря Генпрокуратура признала нежелательной для России французскую "Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы", поскольку ее работа "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

25 декабря Минюст внес эту НПО в перечень нежелательных.