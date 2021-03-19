Погибшие в машине в Туле женщины и ребенок отравились угарным газом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области назвали основную причину гибели двух женщин и ребенка машине, припаркованной возле жилого дома в Туле.

"По предварительно полученным сведениям от судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало отравление угарным газом", - сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Накануне вечером возле жилого дома на улице Болдина в доме в припаркованном автомобиле была найдены тела двух женщин 33 и 36 лет и шестимесячного ребенка.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В прокуратуре региона сообщали, что причиной гибели людей могло стать отравление токсичными веществами, выделившимися в результате неправильной работы двигателя автомобиля.

По данным местных СМИ, погибшие были жителями Москвы и Серпухова.