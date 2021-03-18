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Тела трех человек найдены в автомобиле в Туле

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Туле по факту обнаружения тел трех человек в припаркованном автомобиле, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Дело заведено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи осматривают место инцидента, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия.

По данным местных СМИ, в припаркованной возле жилого дома на улице Болдина машине обнаружены мертвыми две женщины и грудной ребенок.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Тула СКР

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