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Погибшие при обрушении стены в ростовском Сальске оказались рабочими

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следователи в городе Сальске Ростовской области возбудили уголовное дело в связи со смертью двух человек при производстве ремонтных работ в ангаре. Об этом сообщает пресс-служба правления СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 19 марта во время внутреннего ремонта ангара произошло обрушение одной из стен строения. В результате произошедшего двое рабочих скончались на месте происшествия, говорится в сообщении.

Отмечается, что дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что в пятницу два человека погибли под завалами обрушившейся стены нежилого здания в городе Сальске.

Сальск Ростовская область

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