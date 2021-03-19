Стена двухэтажного здания обрушилась в Ростовской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спасатели проводят работы на месте обрушения несущей стены в неэксплуатируемом двухэтажном здании в городе Сальске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, под завалом могут быть два человека, говорится в сообщении.

К аварийно-спасательным работам привлечен 31 человек, задействовано 12 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области, по данному факту проводится проверка, следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.