При обрушении стены в Сальске погибли два человека

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Сальске под завалами обрушившейся стены двухэтажного нежилого здания нашли двух погибших, сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Личности погибших еще не установлены.

В здании проводят аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в здании, которое пустовало, рухнула несущая стена.

Региональное издание DonDay.ru уточняет, что обрушилась котельная, которая давно не использовалась по назначению. Что там могли делать люди, неясно.