Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Минцифры идет работа над законопроектом о запрете учреждать средство массовой информации лицам, осужденным за преступления, связанные с терроризмом, разглашением гостайны, распространением порнографии и незаконным оборотом наркотиков. Об этом ведомство уведомило через портал проектов нормативно-правовых актов.

Эти поправки в закон "О СМИ" министерство разрабатывает "в целях минимизации возможностей деструктивного влияния на российское информационное пространство", а также для "совершенствования процесса оказания госуслуг по регистрации СМИ и выдаче разрешений на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ".

"Законопроект расширяет установленные абзацем вторым части 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации" ограничения по учреждению средств массовой информации на граждан, имеющих судимость за совершение преступлений, связанных с осуществлением террористической деятельности, изготовлением и оборотом порнографических материалов или предметов, распространением сведений, составляющих государственную тайну, и незаконным оборотом наркотических средств", - говорится в его описании.

Сейчас учредителем СМИ, по закону, н е может быть гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы либо имеющий судимость за совершение преступлений с использованием СМИ или интернета, или за совершение преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, а также гражданин, не достигший 18-летнего возраста или признанный судом недееспособным. Также учреждать СМИ не может объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, деятельность которых в России запрещена, а также гражданин другого государства или лицо без гражданства, не проживающее постоянно в России.

С начала 2016 года в России участие иностранцев в российских медиа ограничено пределом в 20%. В соответствии с поправками, иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ.