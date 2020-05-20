Запрет избираться осужденным по "дадинской" статье одобрен сенаторами

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о запрете участвовать в выборах осужденным по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по так называемой "дадинской статье".

Эти граждане лишаются возможность избираться в течение пяти лет со дня снятия или погашения такой судимости, а также если у них эта судимость не снята и не погашена. До сих пор было запрещено избираться осужденным по тяжким и особо тяжким уголовным статьям, и ограничения для них действуют в течение десяти или 15 лет со дня снятия или погашения судимости соответственно.

"Дадинская статья" - 212.1 УК - вводит уголовную ответственность за многократное нарушение закона о митингах. Статью назвали по имени активиста Ильдара Дадина, который в 2015 году стал первым осужденым по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом в 2017 году.