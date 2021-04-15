Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Российская реклама на зарубежных IT-площадках может быть ограничена

Такие меры могут принять против злостных нарушителей законов РФ, заявило Минцифры

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития обсуждает идею ограничить размещение российской рекламы на зарубежных IT-площадках в случае систематического нарушения ими законодательства РФ, заявил глава ведомства Максут Шадаев в Госдуме в четверг.

"Дополнительно мы обсуждаем, что кроме таких мер, которые уже действуют, связанные с ограничением доступа, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением на размещение рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требования российского законодательства, то, соответственно, наверно, мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы на этих площадках", - сказал он в ходе заседания комитета по информационной политике.

В РоссииДепутат Горелкин предложил запретить госкомпаниям рекламу в Facebook и TwitterЧитать подробнее

"То есть уточню, речь идет не о запрете размещать российским юрлицам рекламу у иностранных интернет-ресурсов, а о наложении такого ограничения за какие-то нарушения? То есть не априори запрет вообще, а именно как санкция за какие-то нарушения?", - уточнил глава комитета Александр Хинштейн. "Только в случае системного невыполнения требований российского законодательства", - пояснил министр.

"Эта мера, в отличие от меры, связанной с блокировкой или ограничением доступа, она не влияет на пользователя, она влияет на экономику этой компании, и соответственно на ее экономическую мотивацию выполнять наши законы", - добавил он.

Как сообщалось, в конце марта Госдума подготовила проект постановления, в котором предложила правительству рассмотреть законодательный запрет на размещение рекламы в организациях, являющихся иностранными юридическими лицами и которые при этом не имеют представительства или филиала на территории РФ.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что власти РФ планируют обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. При этом зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам будет доступен формат "цифрового резидентства" - дистанционная регистрация в личном кабинете ФНС. Речь идет о компаниях с аудиторией более 100-500 тыс. пользователей на территории России. После принятия проекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию, в противном случае им могут грозить "санкции", отмечало издание, не уточняя, какие именно это могут быть меры.

Минцифры Максут Шадаев Госдума Александр Хинштейн

Новости по теме

Новости

В санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

В санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

Рубль отыграл большую часть утренних потерь после объявления санкций. Обзор

Рубль отыграл большую часть утренних потерь после объявления санкций. Обзор

Посла США вызвали в МИД РФ на "тяжелый разговор"

В Думе анонсировали зеркальный ответ на новые санкции США

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере

Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Суд ужесточил "скопинскому маньяку" административный надзор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');