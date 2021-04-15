Российская реклама на зарубежных IT-площадках может быть ограничена

Такие меры могут принять против злостных нарушителей законов РФ, заявило Минцифры

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития обсуждает идею ограничить размещение российской рекламы на зарубежных IT-площадках в случае систематического нарушения ими законодательства РФ, заявил глава ведомства Максут Шадаев в Госдуме в четверг.

"Дополнительно мы обсуждаем, что кроме таких мер, которые уже действуют, связанные с ограничением доступа, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением на размещение рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требования российского законодательства, то, соответственно, наверно, мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы на этих площадках", - сказал он в ходе заседания комитета по информационной политике.

"То есть уточню, речь идет не о запрете размещать российским юрлицам рекламу у иностранных интернет-ресурсов, а о наложении такого ограничения за какие-то нарушения? То есть не априори запрет вообще, а именно как санкция за какие-то нарушения?", - уточнил глава комитета Александр Хинштейн. "Только в случае системного невыполнения требований российского законодательства", - пояснил министр.

"Эта мера, в отличие от меры, связанной с блокировкой или ограничением доступа, она не влияет на пользователя, она влияет на экономику этой компании, и соответственно на ее экономическую мотивацию выполнять наши законы", - добавил он.

Как сообщалось, в конце марта Госдума подготовила проект постановления, в котором предложила правительству рассмотреть законодательный запрет на размещение рекламы в организациях, являющихся иностранными юридическими лицами и которые при этом не имеют представительства или филиала на территории РФ.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что власти РФ планируют обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. При этом зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам будет доступен формат "цифрового резидентства" - дистанционная регистрация в личном кабинете ФНС. Речь идет о компаниях с аудиторией более 100-500 тыс. пользователей на территории России. После принятия проекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию, в противном случае им могут грозить "санкции", отмечало издание, не уточняя, какие именно это могут быть меры.