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Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства
Бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала "Пул первого" в пятницу.

"Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Сегодня первый подписал постановление №1 "О Государственном секретариате", в котором и прописаны эти кадровые перестановки", - говорится в сообщении.

В МИД РФ в связи с новым назначением Мезенцева выразили убежденность в том, что он в качестве руководителя союзного органа "обеспечит преемственность работы на ответственном посту Государственного секретаря и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске".

"Желаем ему всяческих успехов в этой деятельности в интересах России и Белоруссии и на благо народов наших стран", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Мезенцева от должности посла РФ в Белоруссии, которую он занимал с апреля 2019 года.

Как ожидается, новым послом России в Белоруссии станет Евгений Лукьянов, возглавлявший российскую дипмиссию в Латвии.

Дмитрий Мезенцев Александр Лукашенко

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