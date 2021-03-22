Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 571+393 775

Григорий Рапота назначен сенатором от Курской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Григорий Рапота, до недавнего времени занимавший пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, назначен сенатором от Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании в понедельник.

Должность сенатора от Курской области стала вакантной в декабре 2020 года после смерти экс-губернатора Курской области Александра Михайлова. Он занимал этот пост с ноября 2018 года.

До назначения сенатором Рапота занимал должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии с 25 ноября 2011 года. Он покинул этот пост 19 марта 2021 года.

Госсекретарем Союзного государства был назначен Дмитрий Мезенцев. Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Мезенцева от должности посла России в Белоруссии.

Григорий Рапота Совет Федерации Курская область

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело после взрыва на АЗС в Новокузнецке

В Госдуме сменится глава аппарата

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Пензенский губернатор арестован на два месяца

Пензенский губернатор арестован на два месяца

В Кремле не стали исключать никаких потенциальных санкционных угроз

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных

Компании и ИП получат субсидию при найме стоящих на учете безработных
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Кремль не исключил отстранения от должности губернатора Белозерцева

Полицейский застрелил пациента, напавшего на врачей в Подмосковье

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

"Яндекс" в рамках "антипиратского меморандума" удалил более 15 млн ссылок

"Яндекс" в рамках "антипиратского меморандума" удалил более 15 млн ссылок
Навальный попал в больницу

Суд отклонил жалобу защиты Навального на бездействие следствия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');