Григорий Рапота назначен сенатором от Курской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Григорий Рапота, до недавнего времени занимавший пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, назначен сенатором от Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании в понедельник.

Должность сенатора от Курской области стала вакантной в декабре 2020 года после смерти экс-губернатора Курской области Александра Михайлова. Он занимал этот пост с ноября 2018 года.

До назначения сенатором Рапота занимал должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии с 25 ноября 2011 года. Он покинул этот пост 19 марта 2021 года.

Госсекретарем Союзного государства был назначен Дмитрий Мезенцев. Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Мезенцева от должности посла России в Белоруссии.