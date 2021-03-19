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Путин снял Мезенцева с должности посла России в Белоруссии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. Мезенцев возглавил российскую дипмиссию в апреле 2019 года. Тогда он сменил на этом посту Михаила Бабича, который представлял Россию в Белоруссии с августа 2018 года и которого не раз критиковал официальный Минск. До Бабича послом России в Белоруссии с 2006 года был Александр Суриков.

10 марта комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Белоруссии. В последние четыре года Лукьянов возглавлял российскую дипмиссию в Латвии.

На заседании комитета кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД Андрей Руденко. Комментируя по просьбе "Интерфакса" смену посла, Руденко отметил, что соответствующее решение принимается президентом. "У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом", - сказал он.

Источник "Интерфакса" в российском Федеральном собрании сказал, что Мезенцев, как ожидается, сменит Григория Рапоту на посту госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

Дмитрий Мезенцев Владимир Путин Белоруссия Минск Евгений Лукьянов

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