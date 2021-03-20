Замглавы новосибирского Минтранса арестован по делу о коррупции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новосибирска в субботу назначил арест заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергею Ставицкому, обвиняемому в получении взяток.

Мера пресечения назначена сроком до 16 мая, говорится в сообщении суда.

Ставицкий был задержан в пятницу, в Минтрансе региона и дома у чиновника были проведены обыски. Чиновнику предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщалось, чиновнику вменяется в вину получение взяток деньгами и услугами имущественного характера на 1,5 млн рублей от начальника подведомственного региональному министерству Территориального управления автодорог (ТУАД) с октября 2019 по декабрь 2020 года.

По версии следствия, Ставицкий обещал способствовать получению учреждением дополнительного бюджетного финансирования, а также оказывать общее покровительство по службе. Деятельность Ставицкого пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Начальник ТУАД Михаил Чуманов, его брат и два бизнесмена были задержаны в конце 2020 года по другому эпизоду коррупционной деятельности, Чуманов находится под стражей.